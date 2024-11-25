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Samsun'da Olumsuz Hava Koşulları Eğitimi Duraklattı

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Yarın Milli Eğitim kurumları kapalı olacak.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 07:45
Samsun'da Olumsuz Hava Koşulları Eğitimi Duraklattı

Samsun'da Eğitime Ara Verildi

Samsun'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilik Açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının gerekçe olarak gösterildiği belirtildi. Açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz genelindeki Milli Egitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

İdari İzinli Olacaklar

Öte yandan, kamu kurumlarında görevli olan hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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