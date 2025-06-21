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Samsun'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Samsun'da meydana gelen otomobil kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 10:53
Samsun'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Hakan Dalkılıç (25) tarafından kullanılan 08 ABR 930 plakalı otomobilin, Hüseyin Aydın (39) idaresindeki 55 AKY 764 plakalı otomobille çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Çarpışmanın adresi, Belediyeevleri Kavşağı Viyadük Üstü Atatürk Bulvarı bağlantı yolu olarak belirlendi. Kaza sonrası, sürücüler Hakan Dalkılıç ve Hüseyin Aydın ile araçlarda bulunan İlksen Kayıkçı (38), Hüseyin Yılmaz (25), ve Aynur Aydın (32) yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'un Canik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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