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Samsun'da Polise Mukavemette Bulunan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun İlkadım'da polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 22:09
Samsun'da Polise Mukavemette Bulunan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olayla ilgili olarak polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Olay, Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgayla başladı.

Kavga sırasında, bölgedeki İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus ekipleri hemen müdahalede bulundu. Müdahale esnasında, taraflardan L.K. adındaki bir kadın, bir polise tekme atarak mukavemet gösterdi.

Bu olay üzerine, takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Kavganın ortasında kalan 4 kişi ve olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y. gözaltına alındı ve Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bölgedeki iş yerinin güvenlik kameraları, kavganın nasıl geliştiğini kaydetti.

Gazeteciye yönelik muamele nedeniyle yetkililer harekete geçti. Samsun Valiliği'nin yaptığı açıklamada, olayla ilgili bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından adli ve idari bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Olay sırasında R.Y. isimli gazeteciye yönelik tasvip edilmesi mümkün olmayan bir müdahalede bulunulmuştur. Bu nedenle ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5...

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5...

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

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