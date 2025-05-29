Samsun'da Radar Tespit Cihazıyla 'Çakar' Bulunan Sürücüye 156 Bin Lira Ceza!

Samsun'da Cezaya Ağırlık Veren Olay

Samsun'un Yakakent ilçesinde, araçlarında radar tespit cihazı ile 'çakar' bulunduran bir sürücünün başı dertte. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen NARVAS uygulaması sırasında gerçekleşen olayda, sürücü M.K.'ye 156 bin 849 lira idari para cezası kesildi.

Mevzuata Aykırı Cihazlar Tespit Edildi

Yapılan aramada, sürücünün aracında mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı cihazı olarak tanımlanan bir radar tespit cihazı bulundu. Söz konusu cihazlar, trafik güvenliğini tehlikeye atma potansiyeli nedeniyle yasaklanmış durumdadır.

Araç Trafikten Men Edildi

Hukuka aykırı cihazlar nedeniyle araç, bir ay süreyle trafikten men edildi. Bu olay, sürücülerin uyması gereken trafik kurallarına dikkat çekmekte ve kamuoyunda tartışmalara yol açmaktadır.

Samsun'un Yakakent ilçesinde aracında radar tespit cihazı ile "çakar" bulunan sürücüye 156 bin 849 lira para cezası uygulandı.