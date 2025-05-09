Samsun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Samsun'da Sağanak Yağışın Getirdiği Zorluklar

Samsun'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, kentteki hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur, sürücüler ve vatandaşlar için zor anların yaşanmasına neden oldu.

Su Birikintileri Yollarda Tıkanıklık Yarattı

Sağanak sonucu yollarda oluşan su birikintileri, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı ve çevresindeki trafiği aksattı. Sürücüler, ilerlemekte oldukça güçlük çekti.

Vatandaşlar Çatı Altlarına Sığınmak Zorunda Kaldı

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, sokaklarda çatı altlarına sığındı. Bu durum, kentteki yağışın beklenmedik bir şekilde şiddetli geldiğini gösterdi.

Trafik Ekipleri Uyarılarda Bulundu

Bazı bölgelerde önlem alan trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, güvenli bir sürüş için gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.