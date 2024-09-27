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Samsun'da Sahte Para Operasyonu

Samsun'da sahte para piyasaya sürmek isteyen bir kişi tutuklandı, bir diğeri serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:10
Samsun'da Sahte Para Operasyonu

Samsun'da Sahte Para İle Mücadele

Samsun'da düzenlenen bir operasyonda, piyasaya sahte banknot sürme girişiminde bulunan iki kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde sahte para dağıtmaya çalışan bir şüpheliyi tespit etti.

Operasyon ve Gözaltılar

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ekipler tarafından 29 adet 50 dolarlık ve 141 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan H.N.K. ve Y.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç

Çıkarıldığı mahkeme tarafından H.N.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, sahte para ile mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hukuka Uygunluğun Önemi

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