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Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah ve mermiler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 20:52
Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun Salıpazarı'nda Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri adreslere baskın düzenleyerek önemli bir başarıya imza attı.

Ele Geçirilen Silah ve Mermiler

Operasyon sırasında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ile birlikte 127 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüphelinin, emniyet teşkilatındaki işlemleri devam ediyor.

Olay, silah kaçakçılığının önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına...

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 127 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirildi.

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