Samsun'da Silahlı Saldırı: 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da silahlı saldırıda 7 kişi adliyeye sevk edildi

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde pazar günü gerçekleşen saldırıda, 4 motosikletle olay yerine gelen zanlıların 2 ayrı tabancayla ateş açması sonucu iki genç yaralandı.

Yaralananlar Kadirhan Y. (20) ve Yusuf İ.Ç. (18) olup, gençler ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Kadirhan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kurşunların bina giriş kapısına, ayakkabı dükkanının vitrin camına ve gençlerin üzerinde oturdukları motosiklete isabet ettiği tespit edildi.

Soruşturma ve şüphelilerin yakalanması

Polis ekipleri yapılan araştırmada olayın bir kavganın devamı olarak geliştiğini ve saldırıya 4 motosiklet ile gelindiğini belirledi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler: E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ve 15 yaşındaki B.S. olarak açıklandı. 15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulamaları tamamlanan 6 kişi ile çocuk polisindeki işlemleri tamamlanan 1 çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

