Samsun'da Silahlı Saldırı: 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun Canik'te 4 motosikletli saldırıda 1’i ağır 2 kişi yaralandı; 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:43
Samsun'da Silahlı Saldırı: 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da silahlı saldırıda 7 kişi adliyeye sevk edildi

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde pazar günü gerçekleşen saldırıda, 4 motosikletle olay yerine gelen zanlıların 2 ayrı tabancayla ateş açması sonucu iki genç yaralandı.

Yaralananlar Kadirhan Y. (20) ve Yusuf İ.Ç. (18) olup, gençler ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Kadirhan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kurşunların bina giriş kapısına, ayakkabı dükkanının vitrin camına ve gençlerin üzerinde oturdukları motosiklete isabet ettiği tespit edildi.

Soruşturma ve şüphelilerin yakalanması

Polis ekipleri yapılan araştırmada olayın bir kavganın devamı olarak geliştiğini ve saldırıya 4 motosiklet ile gelindiğini belirledi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler: E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ve 15 yaşındaki B.S. olarak açıklandı. 15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulamaları tamamlanan 6 kişi ile çocuk polisindeki işlemleri tamamlanan 1 çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

SAMSUN'DA 1’İ AĞIR 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ...

SAMSUN'DA 1’İ AĞIR 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

SAMSUN'DA 1’İ AĞIR 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Beyşehir'de 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu
2
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
3
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
4
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
5
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
6
Niğde 8. Kitap Fuarı Tamamlandı — "Okuyan Şehir" Kimliği Güçlendi
7
2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde