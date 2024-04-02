Samsun'da şoke eden saldırı: "Periler beni çağırdı"

Samsun'da meydana gelen cinsel saldırı olayı, şok edici bir gelişmeye sahne oldu. Komşusunun balkonuna atlayarak cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.K adlı şüpheli tutuklandı. Ancak şüphelinin ifadesi, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

R.K'nin ifadesine göre, olayın ardında oldukça ilginç bir hikaye yatıyordu. İfadeye göre, R.K evinde alkol alırken balkona çıktığında kendisini 5 tane peri çağırmıştı. Balkon demirlerine tırmanırken bir peri onu yanına çağırdı ve R.K da bu çağrıya uymuştu. Ancak, bu sırada içeri girdiği evdeki kadın bağırmaya başlayınca olaylar karıştı. Kadının eline bıçak alması üzerine R.K, bıçağı alarak oradan uzaklaşmıştı. R.K, üzerine atılan cinsel saldırı suçlamasını kabul etmediğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin izini Ordu'nun İkizce ilçesindeki babasının evinde buldu ve R.K Samsun'a getirilerek adli makamlara sevk edildi. Mahkemede tutuklanan R.K'nin ifadesi, olayın ne kadar karmaşık ve sıra dışı olduğunu gözler önüne serdi.