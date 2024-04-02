Bist 100
9.040,87 1%
DOLAR
32,07 -0,46%
EURO
34,58 -0,41%
ALTIN
2.332,47 0,39%

Samsun'da şoke eden saldırı: "Periler beni çağırdı"

Samsun'da komşusunun balkonuna atlayıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.K., tutuklandı. Şüphelinin ifadesi ise şoke etti. R.K., ifadesinde alkol aldıktan sonra balkona çıktığını ve 5 tane peri gördüğünü, perilerin onu yanına çağırdığını ve bu nedenle komşusunun balkonuna atladığını söyledi

Yayın Tarihi: 02.04.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 22:42
Samsun'da şoke eden saldırı: "Periler beni çağırdı"

Samsun'da meydana gelen cinsel saldırı olayı, şok edici bir gelişmeye sahne oldu. Komşusunun balkonuna atlayarak cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.K adlı şüpheli tutuklandı. Ancak şüphelinin ifadesi, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

R.K'nin ifadesine göre, olayın ardında oldukça ilginç bir hikaye yatıyordu. İfadeye göre, R.K evinde alkol alırken balkona çıktığında kendisini 5 tane peri çağırmıştı. Balkon demirlerine tırmanırken bir peri onu yanına çağırdı ve R.K da bu çağrıya uymuştu. Ancak, bu sırada içeri girdiği evdeki kadın bağırmaya başlayınca olaylar karıştı. Kadının eline bıçak alması üzerine R.K, bıçağı alarak oradan uzaklaşmıştı. R.K, üzerine atılan cinsel saldırı suçlamasını kabul etmediğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin izini Ordu'nun İkizce ilçesindeki babasının evinde buldu ve R.K Samsun'a getirilerek adli makamlara sevk edildi. Mahkemede tutuklanan R.K'nin ifadesi, olayın ne kadar karmaşık ve sıra dışı olduğunu gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Gelinim Mutfakta Laz böreği tarifi: Lezzetiyle büyüleyen tatlı

Gelinim Mutfakta Laz böreği tarifi: Lezzetiyle büyüleyen tatlı

Emekliye 10 bin değil 15 bin TL yatırılacak! O tarihlerde hesaplar şenlenecek

Emekliye 10 bin değil 15 bin TL yatırılacak! O tarihlerde hesaplar şenlenecek

Ayda 42 bin TL maaş veriliyor, çalışan bulunamıyor! Yanında ev bile verilecek

Ayda 42 bin TL maaş veriliyor, çalışan bulunamıyor! Yanında ev bile verilecek

BİM'e bu üründen sadece 10 tane geldi! Aktüel ürünler kapış kapış satılacak

BİM'e bu üründen sadece 10 tane geldi! Aktüel ürünler kapış kapış satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
4
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
5
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
6
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
7
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Emekliye 10 bin değil 15 bin TL yatırılacak! O tarihlerde hesaplar şenlenecek

Tek şartla tek seferlik 8.240 TL nakit verilecek! Devlet yardım kesesini açtı

Ayda 42 bin TL maaş veriliyor, çalışan bulunamıyor! Yanında ev bile verilecek

Emekli maaşı 10 bin TL olana kira yardımı! Milyonlarca emekli kira derdinden kurtuluyor!

BİM'e bu üründen sadece 10 tane geldi! Aktüel ürünler kapış kapış satılacak

Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta

Avuç avuç dökülen saçları fırça gibi çıkarıyor! Saç diplerinde 20 dakika bekletmek yeterli

Gelinim Mutfakta Laz böreği tarifi: Lezzetiyle büyüleyen tatlı

e-Devlet'ten başvurana 2500 TL bayram harçlığı! Başvurmayan hakkını kaybedecek

Nisan'da da arşa çıkmaya devam! O 4 banka 150.000 TL'ye 20.114 TL ödüyor

PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor

Altın fiyatları füze gibi uçtu! Gram altın biriktirenler o tarihte zengin olacak!