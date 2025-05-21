Samsun'da Su Yönetimi Zirvesi: Kızılırmak Havzası Tehdit Altında

Samsun'da "Kızılırmak Havza Su Kurulu Toplantısı" Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, ülkemizin mevcut su stresi durumuna dikkat çekti. Fındık, 2030 yılı itibariyle önlem alınmadığı takdirde su kıtlığı yaşayan ülkeler arasında olabileceğimizi belirtti.

Toplantı Detayları

Samsun'daki Kızılırmak Havza Su Kurulu 2025 Yılı Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında, Ömer Halisdemir Kongre ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Çorum Valisi Ali Çalgan, Kızılırmak Havzası'ndaki diğer illerin temsilcileri ve Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam katıldı. İklim değişikliği, su verimliliği ve geleceğe dönük planlamalar gündeme alındı.

Su Yönetiminde Önlemler

Toplantıda konuşan Fındık, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik olarak yürütülen çalışmaları anlattı. 2100 yılına kadar su kaynaklarının %25 oranında azalacağını ifade eden Fındık, "2030 yılına doğru hem nüfus artışı hem de iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarımızın %20 oranında azalmasını bekliyoruz." dedi.

Vali Orhan Tavlı'dan Açıklamalar

Vali Orhan Tavlı, Kızılırmak Nehri'nin önemine değinerek, bu nehrin 14 ili kapsayan geniş coğrafyada kritik bir rol oynadığını vurguladı. Kızılırmak Havzası'nın, bölgemizin gıda güvenliği ve ihracat kapasitesi açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Tavlı, ayrıca son yıllarda iklim değişikliğinin bu bölgeyi tehdit ettiğini belirterek, su kaynaklarının etkin kullanımına dikkat çekti: "Boşa harcanacak tek bir damla suyumuz yok. Suyun her damlasının kıymetini bilmek zorundayız." dedi. İklim değişikliğinin getirdiği sorunların su kalitesini olumsuz etkilediğini ve bu durumu bertaraf etmek için planlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Samsun'da "Kızılırmak Havza Su Kurulu 2025 Yılı Toplantısı" Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Samsun'da "Kızılırmak Havza Su Kurulu 2025 Yılı Toplantısı" Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.