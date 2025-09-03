DOLAR
Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi, 8 Eylül'de başlayacak ücretsiz DYK kurslarıyla 11., 12. sınıf ve mezun öğrencilere TYT-AYT hazırlığı sunuyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:33
Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Samsun Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nden tamamen ücretsiz DYK programı

Samsun'un Çarşamba ilçesi, üniversiteye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) düzenliyor. Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülecek program, 8 Eylül tarihinde başlıyor ve öğrencilere ücretsiz eğitim imkanı sunuyor.

Hedef Kitle

Kurslar, özellikle 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun öğrenciler için planlandı. Programın amacı, adayların sınav hazırlık süreçlerini rahatlatmak ve başarılarını artırmak olarak açıklandı.

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Program İçeriği ve Alanlar

Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda katılımcılar TYT ve AYT sınavlarına yönelik hazırlık yapacak. Eğitimler, sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarda verilecek şekilde düzenlendi.

Ders saatleri ve uygulama

Seymen, kursların haftanın dört günü 09:20 ile 14:30 arasında yapılacağını, cuma günlerinin ise etüt çalışmaları için ayrıldığını belirtti. Kursların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda ve halk eğitim merkezlerinde uygulanan ücretsiz bir eğitim sistemi olduğu vurgulandı.

Yetkili Açıklaması

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hatice Seymen, önceki yıllarda fındık sezonu nedeniyle katılımın azaldığını ancak bu yıl talebin iyi olduğunu söyledi. Seymen, "Önceki yıllarda öğrenci sayılarını tam dolduramıyorduk fındık sezonu olduğu için öğrenciler köylerde oluyordu. ama bu sene öğrenci katılım sayısı güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Seymen ayrıca, kursların kadrolu öğretmenlerimizle beraber yürütüldüğünü ve böylece öğrencilere kaliteli imkanlar sunulduğunu belirtti. Kursların öğrencilerin maddi yük altına girmeden eğitimlerine devam etmeleri ve iyi bir üniversite kazanma hedeflerine ulaşmaları açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

