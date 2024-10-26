Samsun'da Tarım Makinesine Kolunu Kaptıran Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Samsun'da Tarım Kazası

Samsun'un Havza ilçesinde, 65 yaşındaki Nami Tuğlu, Ekinpınar Mahallesi'nde tarla çalışması yaptığı sırada kolunu tohum serpme makinesine kaptırdı.

Olay Anı ve Müdahale

Gelen ihbar üzerine hemen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olaya müdahale etmek için bölgeye sevk edildi. Yaralı Tuğlu'nun, kolunun sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Ağır Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Nami Tuğlu, daha ileri tedavi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Samsun'un Havza ilçesinde kolunu tarım makinesine kaptıran kişi, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde kolunu tarım makinesine kaptıran kişi, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.