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Samsun'da Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:34
Samsun'da Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'da Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Kızılırmak Seddesi Bafra Organize Sanayi Sitesi yolunda gerçekleşti.

Olayda, Osman Zeki Y yönetimindeki 61 KA 418 plakalı hayvan yemi yüklü tır, karşı yönden gelen Ercan Yılmaz (60) idaresindeki 55 K 0979 plakalı cam yüklü tırla çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, sürücü Ercan Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü ile birlikte aynı araçta bulunan Erdi Öztürk (34) ise, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, kazanın sebebi araştırılıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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