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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Havza'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:25
Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Samsun'daki Trafik Kazasında Hayat Kayıpları

Samsun'un Havza ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı. Kazanın ardından sürücünün tutuklandığı bildirildi.

Kaza Detayları

Havza-Vezirköprü kara yolu üzerindeki Güvenbeli mevkisinde meydana gelen olay, ehliyet sahibi Alpay Ş. yönetimindeki 42 JG 139 plakalı pikap ile, karşı yönden gelen Hüseyin B. yönetimindeki 55 H 228 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Hayatını Kaybeden ve Yaralananlar

Kaza sonucu 51 yaşındaki Sevilay B. hayatını kaybetti. Ayrıca kazada sürücüler Alpay Ş. ve Hüseyin B.'nin yanı sıra otomobilde bulunan Emine B., Yeter B. ve pikapta bulunan Enes S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Hakkında Gelişmeler

Olayın ardından gözaltına alınan Alpay Ş. jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

Samsun'un Havza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin...

Samsun'un Havza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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