Samsun'da trafik uygulamasında yakalanan hükümlüye 9 yıl 4 ay 15 gün hapis
Kavak girişinde yapılan uygulama sonucu cezaevi teslimi
İl genelinde gerçekleştirilen trafik denetiminde, hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi girişinde uygulama yaptı.
Durdurulan araçta yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E (34) yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.