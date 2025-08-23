DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.233,82 1,62%

Samsun'da Trafik Uygulamasında Yakalanan Hükümlüye 9 Yıl 4 Ay 15 Gün Hapis

Samsun-Ankara kara yolunda yapılan trafik uygulamasında, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.E. yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:30
Samsun'da Trafik Uygulamasında Yakalanan Hükümlüye 9 Yıl 4 Ay 15 Gün Hapis

Samsun'da trafik uygulamasında yakalanan hükümlüye 9 yıl 4 ay 15 gün hapis

Kavak girişinde yapılan uygulama sonucu cezaevi teslimi

İl genelinde gerçekleştirilen trafik denetiminde, hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi girişinde uygulama yaptı.

Durdurulan araçta yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E (34) yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
2
Bingöl'ün Genç ilçesinde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
3
Pamukkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale
4
Malatya'da 79 Köy Konutu Teslim Edilmeye Başlandı
5
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
6
CHP Aydın Toplantısı: Ömer Günel Grup Başkanvekili, Anıl Yetişkin Sözcü
7
Levin, Başsavcı Miara'nın Ofisinin Kilidini Değiştirdi

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı