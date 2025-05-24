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Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Meteoroloji, 28 Mayıs'ta Samsun'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış için kırmızı alarm verdi. Hazır olun!

Yayın Tarihi: 24.05.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 10:07
Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ülke genelinde sağanak yağış uyarıları artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsunlular için özel bir uyarı yaptı. Sıcak hava dalgasının etkisi altında olan ilde, bu sıcaklıkların ardından heft, sağanak yağış bekleniyor. İşte detaylar.

Samsun'da Hava Durumu Tahminleri

Sakin ve güneşli günlerin ardından, Karadeniz'in incisi Samsun'u bekleyen hava durumu herkesi tedirgin ediyor. Uzmanlar, gök gürültülü sağanak yağışların kapıda olduğunu belirtirken, 28 Mayıs tarihindeki olası felaketler için tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yağışın Zamanı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan son hava durumu raporlarına göre, Samsun'da önümüzdeki günlerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak bu sakin günlerin yerini 28 Mayıs 2024 Çarşamba günü şiddetli bir yağış alacak.

Samsun Hava Durumu

  • 24 Mayıs 2024 Cuma: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor; sıcaklık mevsim normallerinde kalacak.
  • 25 Mayıs 2024 Cumartesi: Az bulutlu ve güneşli bir gün, açık havanın tadını çıkarmak için ideal.
  • 26 Mayıs 2024 Pazar: Parçalı bulutlu hava devam ederken, genellikle güneşli anlar bekleniyor.
  • 27 Mayıs 2024 Pazartesi: Çok bulutlu bir başlangıçla hafta başlayacak; bulut yoğunluğu artacak.
  • 28 Mayıs 2024 Çarşamba: Meteoroloji'nin kırmızı alarm verdiği gün, gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Dikkatli Olun!

Meteoroloji uzmanları, 28 Mayıs tarihindeki sağanak yağışların özellikle şehir merkezinde ve alçak kesimlerde su baskınlarına yol açabilecek derecede fazla olabileceğini belirtiyor. Samsunluların tüm planlarını bu tarihe göre gözden geçirmeleri önem taşıyor.

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