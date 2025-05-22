Samsun'da Türk Devletleri Teşkilatı Paneli Düzenlendi

Samsun'da "Türk Devletleri Teşkilatı" Paneli Gerçekleştirildi

Samsun'un Havza ilçesinde, "Hilalin Penceresinden Türk Devletleri Teşkilatı" projesi kapsamında "Türk Devletleri Teşkilatı" paneli düzenlendi. Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Fen Lisesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Türk devletleri ve Türk dili üzerine önemli bilgileri paylaştı.

Projenin Amacı ve Açıklamalar

Panelde konuşan Okul Müdürü Bekir Kaya, projenin amaçlarından birinin Türk devletleri ve Türk dili hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Kaya, "Ülkemiz okullarında yapılan model Birleşmiş Milletler konferanslarındaki gibi yabancı dilde sunumların yaygınlığına dikkat çekerek, Türkçenin değerini yeniden gündemimize almak istedik. Yabancı diller önemli, ancak dilimizin zenginliklerini en iyi şekilde kullanmayı teşvik etmeye çalışıyoruz," dedi.

Panelde Paylaşılan Bilgiler

Panel boyunca Türk devletlerini temsil eden farklı liselerden öğrenciler, bu devletlerin ekonomi, sanayi ve bilim alanında yürüttüğü ortak çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Ayrıca, Türk kültürünün geleneksel öğeleri olan güreş, at binme ve ok atma gibi değerleri de konunun bir parçası olarak sundular.

Ödüller ve Katılım

Panelin sonunda Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, panelist öğrencilere hediyelerini takdim etti. Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan, Kaymakam Ayvat'a destekleri için teşekkür ederek hediye takdim etti. Panele Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekinasa, protokol üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde "Hilalin Penceresinden Türk Devletleri Teşkilatı" projesi kapsamında "Türk Devletleri Teşkilatı" paneli düzenlendi.

Samsun'un Havza ilçesinde "Hilalin Penceresinden Türk Devletleri Teşkilatı" projesi kapsamında "Türk Devletleri Teşkilatı" paneli düzenlendi.