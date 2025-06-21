Samsun'da Türkiye Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Alpaslan, bu festivalin, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı ve şehirleri marka şehirler haline getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Festivalin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'un, Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı yer olarak ayrı bir önemi bulunduğunu aktaran Alpaslan, turizmdeki rekabetin artık sadece deniz, kum ve plajla sınırlı olmadığını vurguladı. Bu nedenle şehirlerin sahip oldukları turizm potansiyelini en doğru şekilde değerlendirmenin öneminden bahsetti.

Alpaslan, “Samsun Turizm Master Planı”, “Samsun Müzesi” ve yapımı devam eden kültür merkezi ile kütüphane gibi projelerin şehrin kültürel zenginliğine büyük katkı sunacağını söyledi. “Festival, 7 bölgede ve 20 şehirde gerçekleştirilen dünyanın en büyük festivali konumuna geldi,” diye ekledi.

Etkinlikler 9 Gün Sürecek

Samsun bu yıl 9 gün boyunca, 39 noktada toplam 426 etkinlik ile festivale ev sahipliği yapacak. 29 Haziran Pazar gününe kadar sürecek festivalde halk müziği, klasik müzik, opera gibi çeşitli alanlarda etkinlikler düzenlenecek.

Festivalde ayrıca, gençler ve çocuklar için özel etkinlikler planlandığını belirten Alpaslan, katılımcıları etkinliklerde görmeyi umut ettiklerini ifade etti. “Kültürü ve sanatı iyileştirici buluyoruz. Filistin mücadelesine saygı duruşunda bulunarak özel etkinlikler düzenleyeceğiz,” dedi.

Samsun'un Turizm Potansiyeli

Samsun Valisi Orhan Tavlı, festivalin kültür ve sanatın bir potada eritilmesine olanak tanıyarak kültür turizmine ivme kazandıracağını vurguladı. Açılış programı, katılımcıların ve davetlilerin ilgisini çeken çeşitli sergilerle sona erdi.

AK Parti Samsun milletvekilleri, yerel yöneticiler ve diğer davetliler açılışta yer aldı ve etkinlikleri gezdikten sonra festival coşkusunu paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı Samsun oldu. Etkinlikler dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında açılış programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı Samsun oldu. Etkinlikler dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında açılış programı düzenlendi.