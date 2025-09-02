Samsun'da Uçurtma Şenliği Aile Bağlarını Güçlendirdi

Samsun Valiliğinin himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen uçurtma şenliği, İlkadım ilçesi Batı Park'ta gerçekleştirildi.

Renkli Gökyüzü, Mutlu Aileler

Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, ellerindeki rengarenk uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdi. Gün boyu süren şenlikte çocuklar ve aileleri, çeşitli oyunlar, ikramlar, hediyeler ve aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, ailelerin kaliteli zaman geçirerek Aile Yılının önemini kavramasına katkı sağladı.

Yetkililerden Mesaj

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, ailenin bireyin ilk yuvası ve hayat yolculuğunda en güvenilir limanı olduğunu vurguladı. Gümrükçü, çocukları geleceğe hazırlarken onlara bırakılacak en büyük mirasın güçlü aile bağı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu bağlar ne kadar sağlam olursa, toplumumuz da o kadar güçlü ve sağlıklı olur. Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen Aile Yılı etkinliklerinin amacı, aile bağlarını güçlendirmek, ailelerin bir arada vakit geçirmesini sağlamak ve toplumumuzun en temel değerlerinden biri olan aile kurumunu her yönüyle desteklemektir. Bugün burada gördüğüm coşku ve birliktelik, bu amacın ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir. Uçurtmalarımızı gökyüzüne salarken aslında sadece bir oyun oynamıyoruz. Uçurtmalar, çocuklarımızın özgürlüğünü, hayallerini ve umutlarını temsil ediyor. Göğe yükselen her uçurtma, bizlere yarınların daha aydınlık olacağına dair inancımızı hatırlatıyor."

Etkinlik, hem çocuklara unutulmaz anlar yaşattı hem de toplumda aile bilincinin güçlendirilmesine somut bir katkı sundu.

