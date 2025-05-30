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Samsun'da Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergi Açılışı

Samsun'un Ladik ilçesinde "Bizim Heybe'miz Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi" açıldı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 15:20
Samsun'da Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergi Açılışı

Samsun'da Uluslararası Sanat Etkinliği

Samsun'un Ladik ilçesinde "Bizim Heybe'miz Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi" düzenlendi. Bu önemli etkinlik, Bizim Heybe'miz Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde gerçekleştirildi.

Açılış Töreni

Serginin açılışı, Kuledibi Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, etkinlikte yaptığı konuşmada, sanata ve sanatçılara verdikleri önemi vurgulayarak, "İlçede bu tür kültürel faaliyetler artarak devam edecektir. Ladik'te ilk defa düzenlenen bu sergi ve çalıştaydan dolayı gurur duydum," dedi.

Katılımcılar ve Sanatçılar

Bizim Heybe'miz Kültür ve Sanat Derneği Başkanı İzzet Acarel, ilçeye ilk defa çalıştay ve sergi getirdiği için duyduğu heyecanı dile getirdi. Etkinliğe Makedonya ve Bulgaristan'dan birer sanatçı da dahil olmak üzere toplam 17 sanatçı katıldı.

Belge Töreni

Açılışın ardından, sergiye katılan sanatçılara ve etkinliğe katkı verenlere belgeleri takdim edildi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kurtman Ersanlı ile çok sayıda sanatçı ve vatandaş katıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde "Bizim Heybe'miz Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi" açıldı....

Samsun'un Ladik ilçesinde "Bizim Heybe'miz Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi" açıldı. Bizim Heybe'miz Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde düzenlenen serginin açılışı, Kuledibi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde "Bizim Heybe'miz Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi" açıldı....

Samsun'un Ladik ilçesinde "Bizim Heybe'miz Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi" açıldı. Bizim Heybe'miz Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde düzenlenen serginin açılışı, Kuledibi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

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