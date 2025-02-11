Samsun'da UMKE Ekibi Karla Kaplı Yolda Hasta Bebeği Kurtardı

Samsun'da UMKE Ekibi Seferber Oldu!

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Yoğunpelit Mahallesi'nde yoğun kar yağışı, acil bir durumu daha da zorlaştırdı. Ateşlenen 1 yaşındaki Eymen Aldemir, UMKE ekiplerinin özverili çalışması sayesinde hastaneye ulaştırıldı.

Yardım Çağrısı ve UMKE'nin Hızlı Müdahalesi

Aldemir ailesi, bebeklerinin ateşlenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. Karla kaplı yolda ulaşımın zorlaşması, durumu kritik hale getirdi. Bunun üzerine UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) hızlıca harekete geçti.

Arazi Araçlarıyla Müdahale

Yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu bölgeye arazi aracıyla sevk edilen UMKE personeli, kısa sürede müdahalelerini gerçekleştirerek bebeği evinden almayı başardı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Eymen Aldemir Alaçam Devlet Hastanesi'ne güvenli bir şekilde ulaştırıldı. Bu olağanüstü çaba, sağlık ekiplerinin hayat kurtarma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde ateşlenen 1 yaşındaki bebek, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde ateşlenen 1 yaşındaki bebek, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.