Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin 148 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Madde Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 15 bin 148 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Ekipler, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele amacıyla düzenledikleri çalışmalar sırasında Ş.T. (56) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgi aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelinin aracı ve ikametinde arama yapıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen aramalarda, 15 bin 148 sentetik ecza hapı ile toplam 19 bin 385 lira tutarında nakit para ele geçirildi. Bu paranın uyuşturucu ticareminden elde edildiği düşünülüyor.

Gözaltı İşlemleri

Ş.T., emniyete götürülerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin 148 sentetik ecza hapı ele geçirildi.