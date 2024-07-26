Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı

Samsun'da Narkotik Denetimleri Sonuç Verdi

Samsun'da düzenlenen narkotik denetimlerinde, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin ortak çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan Aramalarda Ele Geçirilenler

Denetim sırasında çeşitli adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 121 sentetik ecza hapı, 261,46 gram esrar, 251,21 gram sentetik uyuşturucu, 23 kök kenevir bitkisi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'sinin, daha önceden çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi. Emniyet güçleri, operasyonun beklenenin üzerinde başarılı olduğunu ve mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 121 sentetik ecza hapı, 261,46 gram esrar, 251,21 gram sentetik uyuşturucu, 23 kök kenevir bitkisi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 121 sentetik ecza hapı, 261,46 gram esrar, 251,21 gram sentetik uyuşturucu, 23 kök kenevir bitkisi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 121 sentetik ecza hapı, 261,46 gram esrar, 251,21 gram sentetik uyuşturucu, 23 kök kenevir bitkisi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 121 sentetik ecza hapı, 261,46 gram esrar, 251,21 gram sentetik uyuşturucu, 23 kök kenevir bitkisi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.