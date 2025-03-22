Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 18:27
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında iki farklı adrese baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Operasyon sırasında, şüpheli olan Y.G. (35)'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 665 sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca, aynı operasyon çerçevesinde S.D. (29)'ye ait evde yapılan aramada 181 adet sentetik hap ve 0,11 gram sentetik uyarıcı bulundu.

Gözaltı Süreci

Olayla ilgili olarak Y.G. ve S.D., emniyete götürülerek gözaltına alındılar. Uyuşturucu madde ile yapılan mücadele sürerken, emniyet güçleri bu tür operasyonlara devam edeceğini belirtti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Aramada 181 adet...

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Aramada 181 adet sentetik hap ve 0,11 gram sentetik uyarıcı bulundu.

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