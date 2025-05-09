Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince titizlikle gerçekleştirildi. İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyon sonucunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Operasyonda yapılan aramalarda, toplamda 3 bin 462 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bu durum, bölgede uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek sorgulanmak üzere işlemlerine başlanmıştır.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 462 sentetik ecza hapı ele geçirildi.