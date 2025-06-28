Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları olarak bilinen "torbacı"lar ile uyuşturucu kullananlara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon, Anadolu ve Kışla mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlendi. Ekipler, bu baskınlar sonucunda 1164 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.