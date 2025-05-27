DOLAR
38,98 0,1%
EURO
44,25 0,43%
ALTIN
4.141,01 1,08%
BITCOIN
4.269.627,65 -0,03%

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Zanlı Gözaltında

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:04
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Eş Zamanlı Operasyon

Bu çerçevede kent merkezinde özel harekat destekli 33 ekip ve 113 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpekleri yardımıyla belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda şunlar ele geçirildi:

  • 267,14 gram sentetik uyuşturucu
  • 4 kilo 266 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde
  • 80 sentetik ecza hapı
  • 2,71 gram esrar
  • Esrarlı sigara
  • 2 hassas terazi
  • 2 ruhsatsız tabanca
  • Ruhsatsız tüfek
  • Kurusıkı tabanca
  • 51 tabanca fişeği

Yapılan bu operasyonla birlikte, uyuşturucu maddeyle mücadelede önemli bir adım atılmış oldu.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 267,14...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 267,14 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 266 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 80 sentetik ecza hapı, 2,71 gram esrar, esrarlı sigara, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ile 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 267,14...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 267,14 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 266 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 80 sentetik ecza hapı, 2,71 gram esrar, esrarlı sigara, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ile 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 'Yenilmez' ile Başladı
2
Efkan Ala'dan Yeni Anayasa Çağrısı: "Muhalefetle Birlikte Yapmayı Arzu Ediyoruz"
3
Alman Kadın Tamara Erdoğan, Adıyaman'da Müslüman Oldu
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Ağırladı
5
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Zanlı Gözaltında
6
Başkent'te 'Sözle Yaşayan Miras' Şenliği Düzenlendi
7
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 21. Milli Eğitim Şurası'nda 4+4+4 Tartışılmalı

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!