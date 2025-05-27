Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Eş Zamanlı Operasyon

Bu çerçevede kent merkezinde özel harekat destekli 33 ekip ve 113 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpekleri yardımıyla belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda şunlar ele geçirildi:

267,14 gram sentetik uyuşturucu

4 kilo 266 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde

80 sentetik ecza hapı

2,71 gram esrar

Esrarlı sigara

2 hassas terazi

2 ruhsatsız tabanca

Ruhsatsız tüfek

Kurusıkı tabanca

51 tabanca fişeği

Yapılan bu operasyonla birlikte, uyuşturucu maddeyle mücadelede önemli bir adım atılmış oldu.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 267,14 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 266 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 80 sentetik ecza hapı, 2,71 gram esrar, esrarlı sigara, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ile 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 267,14 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 266 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 80 sentetik ecza hapı, 2,71 gram esrar, esrarlı sigara, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ile 51 tabanca fişeği ele geçirildi.