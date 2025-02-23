Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Ev Kiralayan Şüpheli Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu saklamak amacıyla 3 ev kiralayan şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:34
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Ev Kiralayan Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Saklama Operasyonu

Samsun'da düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda; gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin 3 ev kiralayarak uyuşturucu sakladığı ortaya çıktı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Mimarsinan ve Atakent mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Y.Ç. (36) ve Ş.K. (33) gözaltına alındı.

Kiralanan Evlerde Yapılan Aramalar

Soruşturma ilerledikçe, Y.Ç.'nin uyuşturucuları saklamak için 3 ev kiraladığı belirlendi. Kiralanan evlerde yapılan arama sonucunda:

  • 30 bin sentetik ecza hapı,
  • 475 gram sentetik uyuşturucu,
  • 250 gram kokain,
  • 348 uyuşturucu hap,
  • 5 gram esrar ve
  • 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetten Açıklama

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve gençlerin korunması amacıyla kararlılıkla mücadeleye devam edileceği ifade edildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'inin uyuşturucu saklamak için 3...

Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'inin uyuşturucu saklamak için 3 ev kiraladığı ortaya çıktı. Kiralanan evlerde arama yapan narkotik ekipleri, 30 bin sentetik ecza hapı, 475 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram kokain, 348 uyuşturucu hap, 5 gram esrar ile 3 hassas terazi ele geçirdi.

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