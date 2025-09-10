Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 15 bin 878 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan ilk aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile evdeki kapılara ait olmadığı belirlenen anahtar ele geçirildi. Durumdan şüphelenen ekipler, anahtarın yan taraftaki binanın çatı katı kapısına ait olduğunu tespit etti.

Çatı katında büyük miktar uyuşturucu bulundu

Çatı katında gerçekleştirilen aramada 15 bin 878 uyuşturucu hap ile 56,48 gram uyuşturucu madde bulundu.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheliler Ü.Ö. (36), Ş.V. (44) ve F.T. (43) gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

