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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. 90 gram uyuşturucu ve ecza hapları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 15:37
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere aniden müdahale etti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalar neticesinde, ekipler 90.85 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Bu maddelerin yurttaşların sağlığını tehdit eden tehlikeli içerikler olduğu belirtildi.

Operasyon sonrasında gözaltına alınan şüpheliler, emniyet güçleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu operasyonla birlikle Samsun’da uyuşturucu ile mücadeleye dair kararlılığın sürdüğü ifade edildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan ekipler, 90,85 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

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