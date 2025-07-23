DOLAR
40,44 -0,07%
EURO
47,63 -0,24%
ALTIN
4.407,03 1,07%
BITCOIN
4.755.080,87 1,83%

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 336 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 23:28
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 336 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyona Dair Detaylar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, uyuşturucu niteliğinde oldukça fazla miktarda hap bulundu.

Ele geçirilen haplar, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Operasyonda gözaltına alınan E.E. (22), emniyete götürüldü ve soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 336 sentetik ecza hapı ele...

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Şirinçavuş Mahallesi'nde Arazi Yangınına Müdahale Devam Ediyor
2
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 336 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
3
Cengiz Özkan, Hatay'daki Konserini Şehitler İçin Yarıda Bıraktı
4
Arnavutluk'ta Filistin'e Destek Gösterisi: Greta Thunberg de Yer Aldı
5
Çankırı'da Yangın: 100 Dekar Arazi Zarar Görürken Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu
6
Orman Yangınında 10 Kahraman Şehit Oldu
7
Samsun'da 489 Polis Adayı Mezun Oldu

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı