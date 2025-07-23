Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 336 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyona Dair Detaylar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, uyuşturucu niteliğinde oldukça fazla miktarda hap bulundu.

Ele geçirilen haplar, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Operasyonda gözaltına alınan E.E. (22), emniyete götürüldü ve soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.