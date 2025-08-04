Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilkadım ve Atakum ilçelerinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan Maddeler

Yapılan operasyonlar neticesinde ekipler, 3 bin 167 sentetik ecza, 71 gram uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve iki uyuşturucu madde kullanım aparatını ele geçirdi.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan 8 şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Samsun'da uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı. Ekipler, 3 bin 167 sentetik ecza, 71 gram uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı. Ekipler, 3 bin 167 sentetik ecza, 71 gram uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.