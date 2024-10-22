Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 59 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheli Araçta Yakalandı

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Samsun-Sinop Karayolu üzerindeki Lengerli Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında, şüpheli hareketler sergileyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 34 yaşındaki U.D.'nin bulunduğu araç ve ikametinde inceleme yapıldı.

Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Yapılan detaylı aramada, toplamda 59 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar ve ruhsatsız bir silah bulundu. Olayla bağlantılı olarak, şüpheli U.D. gözaltına alındı ve karakola götürüldü.