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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 1032 Hap Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1032 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:42
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 1032 Hap Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, dikkate değer bir başarıyla sonuçlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde 1032 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyon, belirlenen bir adrese yapılan baskınla gerçekleşti. Ekiplerin ikamette gerçekleştirdiği aramada, ciddi miktarda uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan zanlı V.Ç. (23), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan V.Ç., uyuşturucu ticaretiyle ilgili yürütülen soruşturma sürecinin önemli bir parçası haline geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’nün bu tür operasyonlara kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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