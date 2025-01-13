Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu Ticaretine Karşı Mücadele
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önemli bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen adreslerde aramalar gerçekleştirildi.
Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler
Araştırma sırasında, toplam 134 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden A.Ç. (22), S.Ö. (19) ve L.Ş. (27) emniyete götürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.