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Samsun'da 'Yaşayan Miras: Bafra Zembili' Sergisi

Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 'Yaşayan Miras: Bafra Zembili' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 17:01
Samsun'da 'Yaşayan Miras: Bafra Zembili' Sergisi

Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 'Yaşayan Miras: Bafra Zembili' Sergisi

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, 'Yaşayan Miras: Bafra Zembili Sergisi' düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu sergi, Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Bafra Zembili: Eşsiz Bir Kültür Mirası

Bafra zembil atölyesi sorumlusu Ayla Varan, sergi kapsamında Bafra zembilini tanıtma amaçlarını dile getirerek, zembilin kındıra bitkisinden yapıldığını vurguladı. Kındıra bitkisinin Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yetiştiğini belirten Varan, "Bu bitkiyi hocalarımız dönüştürüyorlar. Kındıra bitkisinin kullanımı yasak, izinler Valilik ve Kaymakamlık onayıyla alınıyor. Coğrafi işaretli bir ürün. Zembil dediğimiz, Bafra'ya has bir çanta," dedi.

Farklı Eserlerle Zenginleşen Sergi

Bafra Halk Eğitimi Merkezi el sanatları usta öğreticisi Nuran Güngör, sergide yaklaşık 250 eser bulunduğunu ifade etti. Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen sergide, somut olmayan kültürel miras taşıyıcı 3 usta ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığını belirterek, "Geçmişten günümüze kullanılan eşyaların sergilendiği bu çalışmada çamaşır ve kirli sepetleri, vazo, çantalar bulunuyor. Zembil aslında bir objenin adıdır. Kırkpınar'da pehlivanların kullandığı kispetlerin taşındığı zembiller, modernize ettiğimiz şapkalar, ekmek sepetleri ve kalemliklerimiz var," ifadelerini kullandı.

Alternatif Çözümler

Zembil ustası Hülya Yangın Ertekin, kındıra bitkisinin izin alınarak kullanılması nedeniyle alternatif olarak çeltik saplarından halat şeklini vererek zembil ördüklerini kaydetti.

Bu sergi, Bafra'nın zembil kültürünü geniş kitlelere tanıtmakta önemli bir rol oynuyor ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, "Yaşayan Miras: Bafra Zembili...

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, "Yaşayan Miras: Bafra Zembili Sergisi" düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi'nde Yaşayan Miras: Bafra Zembili Sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, "Yaşayan Miras: Bafra Zembili...

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, "Yaşayan Miras: Bafra Zembili Sergisi" düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi'nde Yaşayan Miras: Bafra Zembili Sergisi, sanatseverlerle buluştu.

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