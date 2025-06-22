Samsun'da Yazar Çağrı Odabaşı ile Derinlikli Okuma Etkinliği

Samsun'da Yazar Çağrı Odabaşı ile Etkinlik Düzenlendi

Samsun'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Samsun Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, yazar Çağrı Odabaşı ile "Derinlikli Okuma ve Renklendirme" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik Kütüphanede Yapıldı

Etkinlik, Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Yazar Odabaşı, katılımcı çocuklara boyama teknikleri ve renkler hakkında bilgi verdi. Eğitim sonrasında, Odabaşı kendi kitaplarını çocuklara dağıtarak imza törenine geçildi.

Çocuklar, istedikleri hayvan figürlerini kitaplarına çizen Odabaşı ile keyifli anlar yaşadı. Odabaşı, AA muhabirine verdiği demeçte, çocuklarla vakit geçirmeyi ve onlarla birlikte öğrenmeyi, öğretmeyi çok sevdiğini belirtti.

Festival ve Katılımcıların Önemi

Odabaşı, festivalin toplum için eğlenceli ve yararlı olduğunu ifade ederek, "Samsun ilimizde bir araya geldik okurlarımızla. Bugün kitaplarımı nasıl yazdığımı ve oradaki resimleri nasıl çizdiğime dair bir etkinlik gerçekleştirdik. Kitabındaki karakterler üzerine konuştuk ve ardından bir boyama etkinliği yaptık. Sonrasında, genç okurlarımızla birlikte güzel bir imza etkinliği gerçekleştirdik. Gençlerimizin geleceğin yazarlarıyla tanışarak bu mesleği seçmelerini önemsiyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ederim," dedi.

Etkinlik, katılımcılara hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yazar Çağrı Odabaşı çocuklarla "Derinlikli Okuma ve Renklendirme" etkinliği gerçekleştirdi.

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yazar Çağrı Odabaşı çocuklarla "Derinlikli Okuma ve Renklendirme" etkinliği gerçekleştirdi.