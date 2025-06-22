DOLAR
39,62 0%
EURO
45,68 0%
ALTIN
4.296,95 0%
BITCOIN
3.945.148,39 3,01%

Samsun'da Yazar Çağrı Odabaşı ile Derinlikli Okuma Etkinliği

Samsun'da Kültür Yolu Festivali kapsamında yazar Çağrı Odabaşı ile 'Derinlikli Okuma ve Renklendirme' etkinliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 16:16
Samsun'da Yazar Çağrı Odabaşı ile Derinlikli Okuma Etkinliği

Samsun'da Yazar Çağrı Odabaşı ile Etkinlik Düzenlendi

Samsun'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Samsun Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, yazar Çağrı Odabaşı ile "Derinlikli Okuma ve Renklendirme" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik Kütüphanede Yapıldı

Etkinlik, Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Yazar Odabaşı, katılımcı çocuklara boyama teknikleri ve renkler hakkında bilgi verdi. Eğitim sonrasında, Odabaşı kendi kitaplarını çocuklara dağıtarak imza törenine geçildi.

Çocuklar, istedikleri hayvan figürlerini kitaplarına çizen Odabaşı ile keyifli anlar yaşadı. Odabaşı, AA muhabirine verdiği demeçte, çocuklarla vakit geçirmeyi ve onlarla birlikte öğrenmeyi, öğretmeyi çok sevdiğini belirtti.

Festival ve Katılımcıların Önemi

Odabaşı, festivalin toplum için eğlenceli ve yararlı olduğunu ifade ederek, "Samsun ilimizde bir araya geldik okurlarımızla. Bugün kitaplarımı nasıl yazdığımı ve oradaki resimleri nasıl çizdiğime dair bir etkinlik gerçekleştirdik. Kitabındaki karakterler üzerine konuştuk ve ardından bir boyama etkinliği yaptık. Sonrasında, genç okurlarımızla birlikte güzel bir imza etkinliği gerçekleştirdik. Gençlerimizin geleceğin yazarlarıyla tanışarak bu mesleği seçmelerini önemsiyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ederim," dedi.

Etkinlik, katılımcılara hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yazar...

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yazar Çağrı Odabaşı çocuklarla "Derinlikli Okuma ve Renklendirme" etkinliği gerçekleştirdi.

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yazar...

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yazar Çağrı Odabaşı çocuklarla "Derinlikli Okuma ve Renklendirme" etkinliği gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Nesil Kargo İHA ZD360: Güç ve Kapasite Artışı
2
Kadir Canpolat'ın Cenazesi Erzurum'da Defnedildi
3
Geleceğin Tasarımcılarından Etkileyici Defile
4
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Tunus ile Suçluların İadesi Anlaşmasını Onayladı
5
Battal İlgezdi Hakkında İddianame: Görevi Kötüye Kullanma Suçlaması
6
Kastamonu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!