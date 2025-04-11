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Samsun'da Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor

Samsun'da etkili olan kar yağışı, şehir merkezinde dron ile görüntülendi. Sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 16:51
Samsun'da Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor

Samsun'da Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde kar yağışı, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerine gelindiğinde yerini kar örtüsüne bıraktı.

Hava Sıcaklığı 2 Derece

Şehirde hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü ve kar yağışı devam ediyor. Bu durum, özellikle sürücüler için yol koşullarını zorlu hale getiriyor.

Dronla Görüntülendi

Kent merkezindeki kar yağışı, dron ile görüntülenerek, güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak, yoğun yağış ve sis nedeniyle sürücüler dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıldı.

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerine kar yağdı. Kent merkezindeki kar yağışı dronla...

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerine kar yağdı. Kent merkezindeki kar yağışı dronla görüntülendi.

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerine kar yağdı. Kent merkezindeki kar yağışı dronla...

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerine kar yağdı. Kent merkezindeki kar yağışı dronla görüntülendi.

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