Samsun'da Yolcu Otobüsünde Yangın: İlk Müdahale Başarıyla Yapıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir yolcu otobüsünde çıkan yangın endişe yarattı. Olay, Küçükkolpınar Mahallesi'nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüs seyir halindeyken meydana geldi.

Otobüs şoförü, alevleri fark eder etmez, aracı yol kenarına çekerek yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti. Yangın tüpünü alarak ilk müdahaleyi yapan şoför, olayın büyümesini engelledi.

Yardım çağrısı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bu olay, otobüs şoförünün hızlı hareketi ve ilk müdahale becerisi sayesinde daha büyük bir facianın önüne geçti.

Samsun'un Atakum ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılmaz hale geldi.