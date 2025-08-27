Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı, Olay Kamerada

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Bafra'da akaryakıt istasyonu önünde çarpışma, an be an güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, üç aracın karıştığı zincirleme çarpışmada 3 kişi yaralandı. Olay, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Kazada, Oğuzhan Ç. (26) idaresindeki 55 RN 02 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Galip E. (42) yönetimindeki 71 ER 895 plakalı hafif ticari araçla; ardından akaryakıt istasyonundan anayola çıkan Arif S. (43) yönetimindeki 55 T 4543 plakalı taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi sürücüsü ambulansla, 55 RN 02 plakalı otomobilde bulunan Kerem İ. ise polis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Oğuzhan Ç. kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedaviye başvurdu.

Hastanede yapılan kontrollerde Oğuzhan Ç.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 15 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, alkollü sürücünün tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı bildirildi.

Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

