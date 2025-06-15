Samsun'daki Kadın Kooperatiflerine Tanıtım Desteği

Samsun'da Kadın Kooperatiflerine Tanıtım Filmi Çekildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde, tarım alanında üretimde bulunan kadınların başarılarını anlatan bir tanıtım filmi için çekimler gerçekleştirildi. Gökçeboğaz Mahallesi'nde faaliyet gösteren Gökçeboğaz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ürünlerini tanıtmak amacıyla yapılan çekimlere, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu ve Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu da katıldı.

Kooperatif Üyeleriyle Sohbet

Tanıtım çekimleri esnasında, heyet kooperatif üyesi kadınlarla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayanoğlu, 2025 yılının Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası kooperatifler yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, kooperatifçilik kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen tanıtım çalışmalarına dikkat çekti.

Kadın Girişimcilerin Ekonomiye Katkısı

Ayanoğlu, “Bu kapsamda kadın girişimlerinin kooperatifler aracılığıyla ekonomik hayata dahil edilmesi ve istihdamının artırılmasını büyük bir önemle değerlendiriyoruz.” dedi. Ayrıca, başarı hikayelerinin paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Samsun ve Çevresindeki Çekimler Devam Ediyor

Turpçu, Bakanlığın Basın Müşavirliği ile birlikte gerçekleştirilen çekimlerin Sinop’ta başladığını ve 3 gündür Samsun’da sürdüğünü belirtti. “Kadın kooperatiflerimizi çok önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kooperatif Başkanı'ndan Bilgi

Gökçeboğaz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Meliha Büyükkal, kooperatifin mevsimlerine göre değişen ürün çeşitliliğine ve Gökçeboğaz köyünde pazar hizmetlerine dikkat çekti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde tarım alanında üretim yapan kadınların çalışmalarını anlatan tanıtım filmi için çekimler yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde tarım alanında üretim yapan kadınların çalışmalarını anlatan tanıtım filmi için çekimler yapıldı.