DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.101.256,87 -0,68%

Samsun'daki Kadın Kooperatiflerine Tanıtım Desteği

Samsun'un Alaçam ilçesinde, kadın kooperatiflerinin çalışmalarını tanıtan film çekimleri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 18:56
Samsun'daki Kadın Kooperatiflerine Tanıtım Desteği

Samsun'da Kadın Kooperatiflerine Tanıtım Filmi Çekildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde, tarım alanında üretimde bulunan kadınların başarılarını anlatan bir tanıtım filmi için çekimler gerçekleştirildi. Gökçeboğaz Mahallesi'nde faaliyet gösteren Gökçeboğaz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ürünlerini tanıtmak amacıyla yapılan çekimlere, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu ve Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu da katıldı.

Kooperatif Üyeleriyle Sohbet

Tanıtım çekimleri esnasında, heyet kooperatif üyesi kadınlarla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayanoğlu, 2025 yılının Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası kooperatifler yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, kooperatifçilik kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen tanıtım çalışmalarına dikkat çekti.

Kadın Girişimcilerin Ekonomiye Katkısı

Ayanoğlu, “Bu kapsamda kadın girişimlerinin kooperatifler aracılığıyla ekonomik hayata dahil edilmesi ve istihdamının artırılmasını büyük bir önemle değerlendiriyoruz.” dedi. Ayrıca, başarı hikayelerinin paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Samsun ve Çevresindeki Çekimler Devam Ediyor

Turpçu, Bakanlığın Basın Müşavirliği ile birlikte gerçekleştirilen çekimlerin Sinop’ta başladığını ve 3 gündür Samsun’da sürdüğünü belirtti. “Kadın kooperatiflerimizi çok önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kooperatif Başkanı'ndan Bilgi

Gökçeboğaz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Meliha Büyükkal, kooperatifin mevsimlerine göre değişen ürün çeşitliliğine ve Gökçeboğaz köyünde pazar hizmetlerine dikkat çekti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde tarım alanında üretim yapan kadınların çalışmalarını anlatan tanıtım...

Samsun'un Alaçam ilçesinde tarım alanında üretim yapan kadınların çalışmalarını anlatan tanıtım filmi için çekimler yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde tarım alanında üretim yapan kadınların çalışmalarını anlatan tanıtım...

Samsun'un Alaçam ilçesinde tarım alanında üretim yapan kadınların çalışmalarını anlatan tanıtım filmi için çekimler yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Yangına Neden Olan Şüpheli Tutuklandı
2
Hayrat Vakfı Senegal'de Kadınlara Yönelik Kur'an Kursu ve Kitap Kafesi Açtı
3
Diyarbakır'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
4
İstanbul'da Geleneksel 'Torun Tombalak Festivali' Coşkuyla Gerçekleşti
5
Foça'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı
6
Balıkesir'de Biçerdöverle Çarpışan Otomobilde İki Yaralı
7
3. Uluslararası Bişkek Film Festivali Kırgızistan'da Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi