Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:38
Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Samsun Emniyet Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasında

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Oylamaya katılarak, önemli fotoğrafların seçilmesinde destek veren Arıbaş, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Adeta yılın en çarpıcı anlarının seçildiği bu oylama, Anadolu Ajansı'nın medya alanındaki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Müdür Arıbaş, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık yaratmak adına kritik olduğunun altını çizdi.

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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