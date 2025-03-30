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Samsun Havza'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 19:26
Samsun Havza'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Şeyhşamil Caddesi'nde meydana geldi. Arif Y. idaresindeki 37 ADA 173 plakalı otomobil, Ömer Faruk M.'nin kullandığı 55 ADK 515 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralananlar arasında Arif Y., Oğulcan T., Betül Keskin M. ve Ömür Efe M. bulunmaktadır. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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