Samsun 'Hedef 1919' Kan Bağışı Kampanyası Sona Erdi — 1472 Bağışçı

Türk Kızılay'ın 'Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun Hedef 1919' kampanyasında 1472 kişi kan bağışında bulundu; 32 kişi kök hücre adayı oldu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:58
Samsun 'Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun Hedef 1919 Kan Bağışı' Kampanyası Sona Erdi

Kampanya sonuçları ve destekçiler

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 1919 yılına atıfla yürütülen "Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun Hedef 1919 Kan Bağışı" kampanyası sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre kampanya, Samsun Valiliği himayesinde; Samsun Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Yeşilay, ilçe belediyeleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, Samsunspor Kulübü ve vatandaşların destekleriyle tamamlandı.

Dört gün süren kan bağışı etkinliğine 2019 vatandaş başvurdu ve yeterli şartları sağlayan 1472 kişi kan bağışında bulundu.

Kampanya kapsamında ayrıca 32 kişi uygun şartları taşıdıkları için kök hücre (kemik iliği) bağışı için aday oldu.

Etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanlığıyla yapılan "Hastaya Kan Ormana Can" protokolü uyarınca her bağışçı için doğaya 3 fidan dikileceği bildirildi.

Yetkililer, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, bağış yapmak isteyen 18-65 yaş aralığındaki vatandaşları Türk Kızılay kan bağışı noktalarına davet etti; her bağışın üç hastaya umut ve doğaya üç fidan olarak yansıyacağı vurgulandı.

