Samsun İlkadım'da Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı, 12 Tabanca
Operasyonun Detayları
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili açıklamada, operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.
Ele Geçirilen Malzemeler
İş yerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 12 tabanca, 4 kama ile kılıç ele geçirildi.
Yasal İşlem
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
Gözaltı ve soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
