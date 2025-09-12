Samsun İlkadım'da Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı, 12 Tabanca

Samsun İlkadım'da düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı; aramada 12 tabanca, 4 kama ve kılıç ele geçirildi. Şüpheli hakkında koruma kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:46
Operasyonun Detayları

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili açıklamada, operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

İş yerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 12 tabanca, 4 kama ile kılıç ele geçirildi.

Yasal İşlem

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Gözaltı ve soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

