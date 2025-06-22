Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Miniklere Özel Etkinlikler

Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Miniklere Renkli Bir Dünya

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun, çocukların doyasıya eğlenip öğrenebileceği sayısız etkinlikle dolu bir deneyim sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, Doğu Park Çocuk Sahnesi'nde kurulan alanlarda minik ziyaretçileri hem eğlenceli hem de öğretici aktiviteler bekliyordu.

Çocuk Köyü: Eğlence ve Eğitim Bir Arada

Festival alanında hayata geçirilen "Çocuk Köyü" adındaki etkinlik alanında, geleneksel ve zeka oyunları, renkli atölye çalışmaları, sahne gösterileri ile tiyatrolar miniklerin ilgi odağı oldu. Çocukların severek izlediği çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanlarıyla birlikte müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimleri sunan aktivite çadırları etkinliğe damgasını vurdu.

Öğrenirken Eğleniyorlar

Çocuklar ayrıca, Çanakkale Mobil Müze, Aselsan Çocuk Tırı, Çocuk Oyunları Tırı, Etnospor Tırı gibi özel etkinlik alanlarında eğlenirken çeşitli konularda bilgiler edindi. Bu sayede, aileleriyle birlikte keyifli saatler geçiren minikler, festival süresince bu aktivitelerden yararlanmanın tadını çıkardılar.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, minikler için kurulan geleneksel oyunlar, zeka oyunları gibi sayısız etkinlikle eğlenceli saatler yaşandı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, minikler için kurulan geleneksel oyunlar, zeka oyunları gibi sayısız etkinlikle eğlenceli saatler yaşandı.