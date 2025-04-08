Samsun Merkezli 'Change' Operasyonu: 50 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Kapsamlı 'Change' Operasyonu

Samsun merkezli olarak düzenlenen büyük operasyonla, 18 ilde toplam 50 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, ağır hasarlı araçların çalıntı, hacizli veya yakalama kararı bulunan araçlarla "change" yapılarak başka kişilere satılması iddialarını araştırmak üzere gerçekleştirildi.

Önemli Detaylar Ortaya Çıktı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yanmış, yakalamalı veya hacizli araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Operasyon sırasında, 50 milyon lira piyasa değeri olduğu değerlendirilen 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobil ile birlikte 21 tır ve 2 otomobile el konuldu.

Gözaltı Operasyonları

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 50 kişi, emniyet müdürlüğüne götürülerek sorgulanmak üzere işlemlere alındı.

Operasyondan Ele Geçirilenler

Operasyonlar sırasında ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhstsız tüfek ile çok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal ele geçirildi. Change işlemi için hazırlanan 2 tır ve dorsesi de muhafaza altına alındı.

Bu operasyon, dolandırıcılık ve kaçakçılıkla mücadele konusunda atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Samsun merkezli 15 ilde, ağır hasarlı araçları satın alarak çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yapmak suretiyle başka kişilere sattıkları tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin yakalanması için Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun merkezli 15 ilde, ağır hasarlı araçları satın alarak çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yapmak suretiyle başka kişilere sattıkları tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin yakalanması için Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.