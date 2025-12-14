Samsun Tekkeköy'de Jandarma Operasyonu: 2 Kişi 383 Sentetik Hapla Tutuklandı

Samsun Tekkeköy'de Jandarma Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye ait adresleri belirledi. Belirlenen ikametlere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aramalar yapıldı.
Yapılan aramalarda 383 adet sentetik hap ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden A.B. ve U.D., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
