Samsun'un 101 Yıl Sonra Kavuştuğu İstiklal Madalyası Müzede Sergileniyor

Samsun'un Tarihi İstiklal Madalyası Nihayet Sergileniyor

Samsun, 101 yıl aradan sonra istiklal madalyasına kavuştu. Bu tarihi madalya, ziyaretçiler için müzede sergilenmeye başladı.

Büyük Mücadeleyi Hatırlatan Anıt Eser

Valilikten yapılan açıklamaya göre; Milli Mücadele'nin kıvılcımının yakıldığı 19 Mayıs şehri Samsun'un bu değerli madalya ile buluşması, büyük bir anlam taşıyor.

İstiklal Madalyası ve Beratı

Samsunluların bu önemli tarihî anı yaşamasını sağlayan açıklamada, Kurtuluş Savaşı boyunca Karadeniz'in hırçın dalgaları ve işgalci güçlere karşı cesaretle mücadele eden Samsun Mavnacılar Loncası ve kahraman evlatlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 11 Şubat 1924 tarihinde verilen istiklal madalyası ve beratı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar Samsun Müzesi'nde sergilenecektir.

Ziyaret Süresi

Ziyaretçiler, bu önemli madalyayı görmek için 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar müzeyi ziyaret edebilirler. İstiklal madalyası, Samsun ve aziz milletimiz için hayırlı olsun.

