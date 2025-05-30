Samsun Üniversitesi'nde Fahrettin Ulusoy Camisi İbadete Açıldı

Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi İbadete Açıldı

Merhum hayırsever iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yaptırılan "Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi" görkemli bir törenle ibadete açıldı.

Açılışta Duygusal Konuşmalar

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ballıca Kampüsü'nde inşa edilen caminin açılışında yaptığı konuşmada, kampüsün gelişiminden bahsetti. Aydın, caminin inşaatına 2024 yılının Ocak ayında başlandığını belirtti. "Mimari projemizde yaptığımız çalışmaları ve desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimizi unutmamak lazım" dedi.

Fahrettin Ulusoy'un eşi Nevin Ulusoy, eşinin anısına yaptıkları caminin açılışını gerçekleştirmenin onurunu yaşadığını ifade ederek, "Fahrettin, inanan, çalışkan ve iyiliksever bir insandı. Bu cami, onun gibi sade ama derin anlam taşıyor" sözlerini kullandı.

Gençlere Mesaj Verdi

Ulusoy, gençlere ve öğrencilere seslenerek, "Burası sizin yeriniz. Bu cami sizin. Gelin, burada sadece namaz kılmayalım, dostluklar kuralım" dedi. Bu kampüste kendinizi dinlendirmeniz ve ruhunuzu beslemeniz gerektiğinin altını çizdi.

Önemli İsimler Açılışta Bir Araya Geldi

Törende AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman gibi pek çok önemli isim selamlama konuşmaları gerçekleştirdi. Ayrıca, merhum Fahrettin Ulusoy'un arkadaşları da duygusal anekdotlar paylaştı.

Açılış sonrasında, mimari olarak Çarşamba ilçesinde yer alan tarihi Göğceli Çivisiz Camisi'ne benzetilen Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi ibadete açıldı. Açılış törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın gibi yerel yöneticiler de katıldı.

Merhum hayırsever iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yaptırılan "Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi" ibadete açıldı.

Merhum hayırsever iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yaptırılan "Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi" ibadete açıldı.